50'nci Yeşil Bursa Rallisi'nde Kerem Kazaz Zafere Ulaştı

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 50'nci Yeşil Bursa Rallisi'nde birinciliği Kerem Kazaz kazandı.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 50'nci Yeşil Bursa Rallisi tamamlandı. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Orhaneli ve Keles bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda birinciliği Team Petrol Ofisi ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre elde etti.

Toplam 54 ekibin mücadele ettiği rallide 44 ekip yarışı tamamladı. Dokuz özel etabın yedisinde en iyi dereceyi elde eden Kazaz-Silvestre ekibi, ralliyi ilk sırada bitirdi. BC Vision Egemot Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ikinci, GP Garage My Team'den Uğur Soylu ve Mehmet Akif Yalçın ise üçüncü oldu.

Toplam 126,30 kilometrelik 9 özel etapta mücadele eden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre, yarış birinciliğinin yanı sıra Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar kategorilerinde de birincilik elde etti. Team Petrol Ofisi ise takımlar kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Rallide iki çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde Berkay Erdoğan ile Muhammed Mataracı birinci olurken, ekip ayrıca Remed Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Sınıf 3'te Hüseyin Çetmen ve Soner Çevik, Sınıf 5'te Uğur Kaban ve Melih Uygun birinciliğe ulaştı.

Sınıf N'de Sevgi Aktürk ve Begüm Uludağ ekibi birinci olurken, aynı ekip kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar kategorilerinde de ilk sırada yer aldı.

Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda ise Ömer Güneş ve Sevi Akal birinci olurken, ekip aynı zamanda Kategori 3'te de ilk sırada yer aldı. Hakan Ertarman ve Yasin Tomurcuk ikinci olurken Kategori 2 birinciliğini elde etti. Orçun Nural ve Süleyman Terzioğlu ise üçüncü sırada yer alırken, Kategori 4'te birinci oldu. Kategori 1'de ise Levent Acar ve Serhat Sertepe ilk sırayı aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Kapadokya Rallisi, 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haber - kamera: Hüseyin SEZGİN /BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı