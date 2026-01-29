5 yaşındaki Ertuğrul'un motosiklet hikayesi Kur'an-ı Kerim ile başladı

Sakarya'da yaşayan 5 yaşındaki Ertuğrul İdacı, babasının "Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirsen istediğini alacağım" vaadiyle başladığı motosiklet tutkusunda, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun izinden gitmek istiyor.

Babasının teşvikiyle 4 yaşındayken Kur'an kursuna giden Ertuğrul İdacı, kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek babasının vadettiği ödülü kazandı. Yeteneğiyle ailesini şaşırtan minik sporcu, şimdilerde hafta sonları babasıyla birlikte bulduğu boş arazilerde ve pistlerde motosiklet kullanarak antrenman yapıyor. Denge kontrolü ve hakimiyetiyle dikkati çeken minik Ertuğrul, kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kaskını takıp motosikletinin başına geçen Ertuğrul'un en büyük hayali ise gelecekte ay-yıldızlı bayrağı pistlerde dalgalandırmak.

Ertuğrul İdacı: "Toprak Razgatlıoğlu gibi olmak istiyorum"

Motosiklet üzerindeki hakimiyetiyle görenlerin ilgisini çeken 5 yaşındaki Ertuğrul İdacı, "Motosikletten önce babama elektrikli bisiklet videoları gösteriyordum. Babam, 'Kur'an okumayı öğrenirsen ne istersen alacağım' dedi. Bende Kur'an kursuna gittim ve öğrendim. Babam bir arkadaşından motosiklet aldı, bende heves edip sürdüm. Sonrasında kendi kendime alıştım. Kenan ağabey (Sofuoğlu) ve Toprak ağabeyi (Razgatlıoğlu) örnek alıyorum. Büyüyünce Toprak ağabeyim gibi olmak istiyorum" dedi.

Kur'an geçti, motosikleti kaptı

Baba Ahmet İdacı ise oğlunun motosiklet merakının ve yeteneğinin kendilerini de şaşırttığını belirtti. Oğlunu motive etmek için ödül koyduğunu anlatan İdacı, "Ertuğrul'un öncesinde motosiklet merakı yoktu. Ertuğrul'u 4 yaşında Kur'an kursuna yazdırdık. Ben de bir ödül belirledim. 'Bu kursu bir an önce bitirip Kur'an okumaya geçersen sana ne istiyorsan alacağım' dedim ama Ertuğrul'un böyle bir şeyi isteyeceğini tahmin edemedim. Aradan 3 ay geçmeden bana fotoğraflar atmaya başladı annesinin telefonundan. Elektrikli bisiklet istediğini söyledi. Benim de böyle bir şeyi aldıktan sonra süremezse diye bir korkum vardı. Bir arkadaşımda motosiklet vardı. Kendisinden bunu aldıktan sonra Ertuğrul'a sürdürdüm. Başarısını görünce de elektrikli bisikletle değil, motosikletle devam etme kararı aldık" diye konuştu.

Ahmet İdacı: "Ertuğrul için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Kendi imkanlarıyla oğluna destek olmaya çalıştığını vurgulayan İdacı, şunları kaydetti:

"Ertuğrul'un bir hevesle, hayalle girdiği bu yolda elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Motosikleti çok sevdi. Denge kontrolü çok güzel olduğu için çok çabuk uyum sağladı. Abisinin bisikletini de sürüyordu. 125'lik motosikleti de sürdü. Hala daha hevesi bitmedi. Biz de artık bu yolda onun için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul'u geliştirebilecek, ona bir şeyler katabilecek veya kendini ispatlayabilecek neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul'a verebileceklerimiz belli ama yine de Ertuğrul için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"Profesyonel destek almadan bu yolda yürümek biraz zor"

Ahmet İdacı, profesyonel bir göze ihtiyaç duyduklarına dikkat çekerek, "Açıkçası biz günlük antrenman yapamıyoruz. Ben pazar gününü bir tek Ertuğrul'a ayırıyorum çünkü ben de çalışıyorum, bir tek o gün ona müsait olabiliyorum. Her pazar günü buraya geliyoruz. Biraz daha beton ve asfalt zeminde motosiklet kullanmasını istediğim için trafiğe kapalı yerler bulmaya çalışıyorum. Açıkçası biraz zorlanıyoruz. Genelde zamanımız burada geçiyor, arada da Karaman yolunda bulunan küçük piste gidiyoruz. Tabii ki biz destekliyoruz, uğraşıyoruz, kendi gücümüzle emek sarf ediyoruz. Ertuğrul 1 senedir motosiklet sürüyor. Profesyonel destek alması gerekiyor çünkü amatörce yapılacak bir şey değil. Profesyonel destek almadan bu yolda yürümek biraz zor. Oğlumun kapasitesinin uzmanlarca analiz edilmesini ve doğru yönlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA