Haberler

5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Etiyopyalı Enebet Enji birinci oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Etiyopyalı Enebet Enji birinci oldu.

Organizasyon, 56 ülkeden toplam 7 bin 542 sporcunun katılımıyla 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarı maraton, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.

Organizasyonda 21K yarışını, erkeklerde Ali Kaya 01.02.03'lük derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da Etiyopyalı Enebet Enji, 01.12.58'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

10K yarışını erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Merve Karakaya ilk sırada tamamladı.

5K yarışında ise erkeklerde Serhat Damar, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinci oldu.

Organizasyonda elde edilen gelirin Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak