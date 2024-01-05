Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'nu Duyurdu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 7 Ocak 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 14. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'nu basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Bu yıl 'Koşa Koşa Yarınlara' sloganı ile 14'üncüsünün gerçekleştirileceği maraton, 7 Ocak Pazar günü saat 09: 30'da Fuzuli Caddesi'nden başlayacak, aynı gün saat 13.00'te Merkez Park'ta gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak. Son 13 yılın en yoğun katılımcı sayısının kaydedildiği maratonda, toplam 2 bin 672 sporcu koşacak. Ödül töreninde 130 sporcuya 684 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışta, depremzedelere destek amacı ile Fransa'dan koşmaya başlayan Claude Cazes de yer alacak ve kazandığı ödülü depremzede ailelere bağışlayacak.

Karalar, "Adana Kurtuluş Yarı Maratonu artık sadece Türkiye'de değil dünyada bilinir hale geldi. Hem Adana'yı tanıtıyoruz hem gelecek nesle 5 Ocak tarihini aşılamaya çalışıyoruz" dedi. - ADANA