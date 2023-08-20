5'li Plaj Ragbi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı.
Kandıra ilçesi Cebeci plajında, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.
Farklı illerden 12 erkek ve 9 kadın takımın mücadele ettiği şampiyonada 250'ye yakın sporcu katıldı.
Düzenlenen turnuvaya, Ragbi Federasyonu As Başkanı Oğuzhan Danışmaz, Kandıra Belediye Başkanvekili İsmail Akalın ile vatandaşlar katıldı
Turnuvada kadınlar kategorisinde Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü birinci, Hacettepe Spor Kulübü ikinci, Konya Spor Kulübü üçüncü olurken, erkekler kategorisinde Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü birinciliği, Hacettepe Spor Kulübü ikinciliği, Kadıköy Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.
Yarışlarda dereceye giren sporcu ve kulüplere madalyaları protokol üyelerince verildi.????