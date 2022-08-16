5. İslami Dayanışma Oyunları Spor Haberleri Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı. Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli eskrimciler 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti. Kadınlar epede Aleyna Ertürk, erkekler kılıçta ise Enver Yıldırım altın madalya kazandı. Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto, Mustafa Burak Çufadar ve Utku Özyalçın'dan oluşan milli takım flörede gümüş madalya elde etti. Oyunlarda eskrim müsabakaları yarın sona erecek. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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