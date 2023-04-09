5 gollü maçın galibi Villarreal! Real Madrid'e evinde soğuk duş

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarrea'e 3-2 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 2 kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Ligde 5. yenilgisini aldı. Ancelotti'nin öğrencileri bu mağlubiyetle lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde kaldı.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek olan ve gol düellosuna dönen karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Real Madrid, bu mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını da zora soktu.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Ev sahibi Real Madrid, Pau Torres'in 16. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Villarreal, 39. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı golle soyunma odasına 1-1 gitti.

REAL, AVANTAJI KORUYAMADI

Real Madrid, ikinci yarının başında 48. dakikada Vinicius Junior ile yeniden öne geçti. Villarreal'de 70. dakişkada Jose Luis Morales bir kez daha skora denge getirdi. Karşılaşmada son sözü Villarreal'den Samuel Chukwueze 80. dakikada söyledi. Real Madrid, sahasında Villarreal'e 3-2 mağlup oldu.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından Real Madrid ligde bir maç aradan sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı. Ligde 27 maç oynayan lider Barcelona'nın ise 71 puanı bulunuyor.