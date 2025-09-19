5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Eintracht Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından Galatasaray yönetiminden ilk açıklama geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, mağlubiyeti "Nazar" olarak yorumladı ve takıma güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

FRANKFURT MAĞLUBİYETİ MORAL BOZDU

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Bu sonuç sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

YÖNETİMDEN UMUT MESAJI

Maç sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Galatasaray'ın Avrupa hedeflerinin değişmediğini vurguladıi Kuban, "Galatasaray, kuruluş felsefesi gereği Avrupa'da başarılı olmak için vardır. Türkiye şampiyonluğu bizim için amaç değil, araçtır. Takıma güvenimiz tam" dedi.

"NAZAR OLSUN"

Kuban, Frankfurt karşısında alınan farklı mağlubiyeti ise nazara bağlayarak, "Aslına bakarsanız dün akşam bunu sahaya yansıttık, sadece devamı gelmedi. Sezon başında bu tip şeyler olabilir. Taraftarlarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"BEKLENMEDİK SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Sezonun ilerleyen döneminde Galatasaray'ın sürpriz başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Kuban, "Performansımızın mükemmel şekilde süreceğine, birçok kişinin hiç beklemediği maçlarda inanılmaz sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.