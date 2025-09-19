Haberler

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Güncelleme:
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban ilk açıklamayı yaptı. Kuban, mağlubiyeti "nazar" olarak değerlendirerek takıma güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerinin değişmediğini belirten Kuban, sezonun ilerleyen haftalarında Galatasaray'ın beklenmedik başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Eintracht Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından Galatasaray yönetiminden ilk açıklama geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, mağlubiyeti "Nazar" olarak yorumladı ve takıma güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

FRANKFURT MAĞLUBİYETİ MORAL BOZDU

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Bu sonuç sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

YÖNETİMDEN UMUT MESAJI

Maç sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Galatasaray'ın Avrupa hedeflerinin değişmediğini vurguladıi Kuban, "Galatasaray, kuruluş felsefesi gereği Avrupa'da başarılı olmak için vardır. Türkiye şampiyonluğu bizim için amaç değil, araçtır. Takıma güvenimiz tam" dedi.

"NAZAR OLSUN"

Kuban, Frankfurt karşısında alınan farklı mağlubiyeti ise nazara bağlayarak, "Aslına bakarsanız dün akşam bunu sahaya yansıttık, sadece devamı gelmedi. Sezon başında bu tip şeyler olabilir. Taraftarlarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"BEKLENMEDİK SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Sezonun ilerleyen döneminde Galatasaray'ın sürpriz başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Kuban, "Performansımızın mükemmel şekilde süreceğine, birçok kişinin hiç beklemediği maçlarda inanılmaz sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Genç:

gs adına sahadaki en büyük eksik hakemlerin Türk olmaması idi.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Beceremiyorsunuz , daha ne diyeyim. Hükmünüz sadece yurt içinde

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıheyula 41:

G5 nazar tabi cin girdi hatta

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
