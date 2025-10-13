Haberler

480 bin nüfuslu Yeşil Burun, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda

Güncelleme:
Yaklaşık 480 bin nüfuslu bir Afrika ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Yeşil Burun, 2018'de Dünya Kupası'na katılan İzlanda'dan sonra, turnuvaya katılan en küçük ikinci ülke oldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 10. hafta maçında Yeşil Burun ile Esvatini karşı karşıya geldi. Estadio Nacional de Cabo Verde Stadyumu'nda oynanan maçı Yeşil Burun, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Yeşil Burun'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Dailon Livramento, 55. dakikada Willy Semedo ve 90+2'de Tavares kaydetti.

DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDILAR

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
