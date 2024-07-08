"470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda 14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda yelkenleriyle Marmara Denizi'ne açılan sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada ev sahibi olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Akdurak, şampiyonada madalya kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.