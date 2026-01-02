44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza

Bayern Münih ve Manchester City formaları giyen 44 yaşındaki efsane golcü Roque Santa Cruz, sürpriz bir transfere imza attı.

SANTA CRUZ İMZA ATTI

Kariyerine 2016 yılından bu yana ülkesi Paraguay'da devam eden Santa Cruz, Paraguay Ligi'ni 3. bitiren Club Nacional ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, yeni takımıyla 1 yıllık kontrata imza attı.

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU REKORUNUN SAHİBİ

1999'dan bu yana 112 kez milli olan Santa Cruz, Paraguay milli takımında en çok gol atan oyuncu rekorunu (32) hala elinde tutuyor. Daha önce Avrupa'da başarılı bir kariyer geçiren Santa Cruz, Bayern Münih'te (1999-2007 arasında 238 maçta 51 gol), Blackburn'da (2007-2009 ve 2011 arasında 80 maçta 29 gol), Malaga (2012-2014 ve 2016 yılları arasında 109 maçta 26 gol), Betis (2011-2012 yıllarında 35 maçta 7 gol) ve Manchester City (2009 ve 2010 yıllarında 24 maçta 4 gol) gibi takımlarda oynadı.