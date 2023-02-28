42. ve 53. madde ne diyor? "Hükümet istifa" tezahüratlarına ceza yolda

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ile Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların yaptığı "Hükümet istifa" tezahüratlarına ceza geleceği iddia edildi. Kulüplerin, 42. ve 53. maddelerden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Talimatnamede 53. madde "Çirkin ve kötü tezahürat", 42. madde ise "Ayırımcılık ve ideolojik propaganda" başlığıyla yer alıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının hafta sonu oynanan Süper Lig karşılaşmalarında "Hükümet istifa" tezahüratında bulunması gündem oldu. Kulüpler Birliği yaşananların ardından açıklama yaparak, "Spor kulüpleri siyasetin parçası değildir." derken, TFF'nin tezahüratlar için yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

TEMSİLCİ RAPORLARINA GİRDİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının temsilci raporlarında "Hükümet istifa" sloganı yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu tezahüratlar nedeniyle TFF Disiplin Talimatı'nın 42. ve 53. maddeleri kapsamında PFDK'ya sevk edilebilir.

53. MADDEDEN SEVK OLABİLİR

Kamuoyunda yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilmesi için sevkin "Çirkin ve kötü tezahürat" başlıklı 53. madde kapsamında yapılabileceği ve 42. maddeden sevk olmayacağı belirtildi.

42. VE 53. MADDE NE DİYOR?

53. madde; statlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlarla aşağılayıcı, tahrik, taciz edici tezahüratta bulunulmasını yasaklıyor. Bu ihlal halinde, temsilci raporuna göre; tezahüratı yaptığı tespit edilen tribün bloklarındaki taraftarların elektronik kartları bloke edilip sonraki maça girmeleri engelleniyor.

"Ayrımcılık ve ideolojik propaganda" başlıklı 42. madde ise taraftarların tezahüratı nedeniyle kulüplere 130 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar para cezası öngörüyor. Ek yaptırımlar bile gelebilir Ayrıca aynı maddede, "İhlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir." deniliyor