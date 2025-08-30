41 sayı fark! 12 Dev Adam, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

EuroBasket 2025'in A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Portekiz'i 95-54 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

12 DEV ADAM 41 SAYI FARKLA KAZANDI

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan müsabakada milliler ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan ay-yıldızlılar devreye 51-27 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 73-37 önde kapatan takım, karşılaşmayı 41 sayı farkla 95-54 kazandı.

EN SKORER ALPEREN

Millilerde Alperen Şengün 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Alperen'i 14'er sayıyla Ömer Yurtseven ve Furkan Korkmaz takip etti. Portekiz'de ise Neemias Queta 15 sayı kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP ESTONYA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.