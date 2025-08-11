40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü

Güncelleme:
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 40 yaşındaki futbolcu Mathieu Valbuena, eski takımı Olympiacos'a geri döndü. Yıldız oyuncu, Yunan ekibinin B takımında forma giyecek.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 40 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sürpriz bir transfere imza attı.

YUNANİSTAN'A GERİ DÖNDÜ

Yunan devi Olympiacos, eski futbolcusu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, Yunan ekibi ile 1yıllık sözleşme imzaladı. Valbuena'nın gelecek sezon Yunan ekibinin B takımında forma giyeceği belirtildi.

YUNANİSTAN PERFORMANSI

Olympiacos formasıyla 150 maça çıkan Valbuena, bu maçlarda 18 gol attı ve 43 asist yaptı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasını da 71 maçta giyen yıldız oyuncu, 12 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti.

