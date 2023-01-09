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4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun göndermeli derbi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Spor Haberleri

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü oyuncu, Galatasaray derbisi sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin kaybettiği mücadele sonrası Saraçoğlu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli renklere gönül veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

"BARİ SEN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRSEYDİN"

4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği maç sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu. Derbi mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşayan güzel oyuncu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi.

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun göndermeli derbi paylaşımı sosyal medyayı salladı

FORMALARI TANITMIŞTI

25 yaşındaki oyuncu sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının tanıtım mankeni olmuştu. Podyumda güzelliğiyle büyülen Saraçoğlu, sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun ilgi görmüştü.

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun göndermeli derbi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Afra Saraçoğlu Galatasaray Fenerbahçe Magazin Spor Haberler

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