4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında salı günü deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

4 YILDIZ İSİM KADROYA EKLENMEDİ

Galatasaray'da Süper Kupa finalinde yedek soyunan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Afrika Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, sakatlığı bulunan Wilfried Singo da kadroya yazılmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

