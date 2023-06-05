Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, boyundan kat kat büyük tırın çekicisini kullandı

4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, boyundan kat kat büyük tırın çekicisini kullandı

Spor Haberleri

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, boyundan kat kat büyük tırın çekicisini kullandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kullandığı araçlar ile gündeme gelen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de boyundan kat kat büyüklükteki tırın çekicisini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn'ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn, bu kez de boyundan kat kat büyüklükteki tırın çekçisini pistte kullandı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından 'Küçük tırcı' denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyona yakın izlenmenin yanı sıra binlerce yorum ve beğeni de aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Sofuoğlu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title