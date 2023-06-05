4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, boyundan kat kat büyük tırın çekicisini kullandı

Kullandığı araçlar ile gündeme gelen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de boyundan kat kat büyüklükteki tırın çekicisini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn'ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn, bu kez de boyundan kat kat büyüklükteki tırın çekçisini pistte kullandı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından 'Küçük tırcı' denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyona yakın izlenmenin yanı sıra binlerce yorum ve beğeni de aldı. - SAKARYA