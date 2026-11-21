4'üncü sıradaki Aliağa Futbol, yarın sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta 26 puanla 4. sıradaki Aliağa Futbol, yarın saat 13.00'te sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde ilk maçında Sebatspor'u yenen Aliağa, deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetimindeki ilk maçında evinde Sebatspor'u yenip çıkışa geçen Aliağa Futbol yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Adana Ali Hoşfikirler Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Zirve hesapları yapan Aliağa FK bu maç öncesi 26 puan toplayıp adını 4'üncü sıraya yazdırdı. Adana Demirspor ise eksi 55 puanla son sırada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı