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4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı

4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle sona erdi. Yarışlarda farklı kategorilerde birincilik elde eden sporcular ödüllerini aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve İçmeler mevkisi açıklarında yapılan yarışlar, 3-7 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Zaman zaman yağışlı ve rüzgarlı havada devam eden yarışlara Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den 356 sporcu katıldı.

Yarışlarda "Optimist" sınıfında Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç, "Optimist Junior"da Bulgaristan Milli Takımı'ndan Tihamir Tuzlukov, "Optimist Bambino"da ise Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Emre Güner birinci oldu.

"RS Feva" sınıfında Fenerbahçe Yelken Kulübü'nden Sancak Saraçoğlu-Tuna Altun, "Techno 293 U13"te İçdaş Spor Kulübü'nden Elif Ekşi, "Techno 293 U15"te Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Ercüment Mete Engin ve "Techno 293 U17"de de Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Kerem Demir Demirel ilk sırada yer aldı.

"Techno 293 5.0 Altında" İçdaş Spor Kulübü'nden Sena Aynur, "IQ Foil Junior"da Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Toprak Doğan, "IQ Foil Youth"ta Çeşme Altı Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Mert İlhan Günel birinciliği elde etti.

Dereceye girenlere Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk'ün yanı sıra çok sayıda yelkensever katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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