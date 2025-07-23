4. Uluslararası Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı 24 Ağustos'ta

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Amatör yol bisiklet yarışı, Ankara'da Bilkent Center'dan başlayacak. Yarış uzun ve kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde düzenlenecek. Kayıt süreci 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

4. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşecek gran fondo serisinin Ankara etabı, Bilkent Center'dan start alacak.

Yarışlar uzun ve kısa parkur, paralimpik ile tandem kategorilerinde düzenlenecek.

Kayıtların 18 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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