4. Uluslararası Esat Deli Hasan Kyokushin Şampiyonası Bursa'da Düzenleniyor

4. Uluslararası Esat Deli Hasan Kyokushin Şampiyonası, 28-29 Eylül tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bursa'ya 10 ülkeden gelecek sporcular, başarılı olmak için hünerlerini sergileyecek. Milli antrenör ulusal hakem Seydi Battal Gazi Özçınar ise, 3 favori sporcuyla bu turnuvada yer alacaklarını söyledi. 28-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan kyokushin şampiyonasının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak IFK Kyokushin Şampiyonasına hazırlanacaklarını belirten Özçınar, "30 Kasım'da yapılacak olan Balkan Kyokushin şampiyonasına hazırlıklarımız tamamlandı. Sporcularımızın antrenman çalışmalarına çalıştıkları kurumun özverili desteği sporcuları memnun etti" dedi. - BURSA