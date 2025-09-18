Haberler

4'te 0 yapmıştı! Vitor Pereira 3 yıllık imzayı atıyor
Güncelleme:
Çalıştırdığı Wolverhampton ile lige 4'te 0 ile başlayan Vitor Pereira, kulübü ile 2028 yılına dek sürecek yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Geride bıraktığımız sezonun ortalarında İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, kulübü ile nikah tazeliyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Wolverhampton, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Portekizli teknik adamla yeni sözleşme konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde, Vitor Pereira ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.

BU SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Geride bıraktığımız sezon takımı küme hattında alan ancak gösterdiği başarılı performansla takımını ligde tutan Pereira, bu sezona is 4'te 0 ile başladı. Pereira, Wolverhampton'da ilk 4 maçını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
