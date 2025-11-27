%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılan Galatasaray, 5 maç sonunda 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergiledi.

Seri 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlasa da sarı-kırmızılı ekip; Liverpool (1-0), Bodo/Glimt (3-1) ve Ajax (3-0) galibiyetleriyle çıkışa geçti. Son olarak RAMS Park'ta Union SG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 8 şansını zora soktu.

10 BİN SİMÜLASYON: GALATASARAY 17. SIRADA

Veri analiz şirketi Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının nasıl sonuçlanacağını 10.000 simülasyon ile hesapladı.

Çıkan sonuçlara göre Galatasaray :

Lig aşamasını 17. sırada bitirecek

İlk 24'e kalma ihtimali: %93

İlk 8'e girme ihtimali: %4

Bu senaryoya göre Galatasaray, play-off turunda Newcastle veya Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle eşleşebilir.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılıların lig aşamasında üç kritik maçı kaldı:

Monaco (deplasman)

Atletico Madrid (iç saha)

Manchester City (deplasman)

Bu üç zorlu karşılaşma, Galatasaray'ın ilk 24 içindeki sıralamasını ve play-off eşleşmesini belirleyecek.