%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan toplayan Galatasaray için 10 bin simülasyon yapıldı. Football Meets Data'ya göre sarı-kırmızılılar lig aşamasını 17. sırada tamamlayacak. İlk 24 ihtimali yüzde 93, ilk 8 ihtimali ise yüzde 4 olarak hesaplandı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 5 maç sonunda 9 puan topladı.
  • Football Meets Data'nın 10.000 simülasyonuna göre Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali %4 olarak hesaplandı.
  • Galatasaray'ın lig aşamasında kalan maçları Monaco (deplasman), Atletico Madrid (iç saha) ve Manchester City (deplasman) şeklinde sıralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılan Galatasaray, 5 maç sonunda 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergiledi.

Seri 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlasa da sarı-kırmızılı ekip; Liverpool (1-0), Bodo/Glimt (3-1) ve Ajax (3-0) galibiyetleriyle çıkışa geçti. Son olarak RAMS Park'ta Union SG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 8 şansını zora soktu.

10 BİN SİMÜLASYON: GALATASARAY 17. SIRADA

Veri analiz şirketi Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının nasıl sonuçlanacağını 10.000 simülasyon ile hesapladı.

Çıkan sonuçlara göre Galatasaray :

  • Lig aşamasını 17. sırada bitirecek
  • İlk 24'e kalma ihtimali: %93
  • İlk 8'e girme ihtimali: %4

Bu senaryoya göre Galatasaray, play-off turunda Newcastle veya Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle eşleşebilir.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılıların lig aşamasında üç kritik maçı kaldı:

  • Monaco (deplasman)
  • Atletico Madrid (iç saha)
  • Manchester City (deplasman)

Bu üç zorlu karşılaşma, Galatasaray'ın ilk 24 içindeki sıralamasını ve play-off eşleşmesini belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haber YorumlarıDeniz Tutar:

GS konferans ligi takımı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Galatasaray'ın ne yapıp ne edip Monaco maçını kazanması gerekir. Eğer 3 maçı da kaybederse o zaman ilk 24 bile sıkıntı olur çünkü şuan için puan olarak geride olan takımlardan Juve, Monaco, PSV, Barça, Atl. Madrid, Napoli ve Karabağ gibi takımlar Gs'nin önüne geçecek, bu da Gs için ilk 24 şansını bile riske sokacak. Şuan zaten 9 puanla 14. sırada. Monaco maçını kesinlikle kazanmak zorunda. Union maçında eksikleri varken beraberliğe oynasa bile yeterdi. Ah Okan ahh takımı ne hale soktun.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
