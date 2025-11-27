%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan toplayan Galatasaray için 10 bin simülasyon yapıldı. Football Meets Data'ya göre sarı-kırmızılılar lig aşamasını 17. sırada tamamlayacak. İlk 24 ihtimali yüzde 93, ilk 8 ihtimali ise yüzde 4 olarak hesaplandı.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 5 maç sonunda 9 puan topladı.
- Football Meets Data'nın 10.000 simülasyonuna göre Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali %4 olarak hesaplandı.
- Galatasaray'ın lig aşamasında kalan maçları Monaco (deplasman), Atletico Madrid (iç saha) ve Manchester City (deplasman) şeklinde sıralandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılan Galatasaray, 5 maç sonunda 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergiledi.
Seri 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlasa da sarı-kırmızılı ekip; Liverpool (1-0), Bodo/Glimt (3-1) ve Ajax (3-0) galibiyetleriyle çıkışa geçti. Son olarak RAMS Park'ta Union SG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 8 şansını zora soktu.
10 BİN SİMÜLASYON: GALATASARAY 17. SIRADA
Veri analiz şirketi Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının nasıl sonuçlanacağını 10.000 simülasyon ile hesapladı.
Çıkan sonuçlara göre Galatasaray :
- Lig aşamasını 17. sırada bitirecek
- İlk 24'e kalma ihtimali: %93
- İlk 8'e girme ihtimali: %4
Bu senaryoya göre Galatasaray, play-off turunda Newcastle veya Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle eşleşebilir.
G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI
Sarı-kırmızılıların lig aşamasında üç kritik maçı kaldı:
- Monaco (deplasman)
- Atletico Madrid (iç saha)
- Manchester City (deplasman)
Bu üç zorlu karşılaşma, Galatasaray'ın ilk 24 içindeki sıralamasını ve play-off eşleşmesini belirleyecek.