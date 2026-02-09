Haberler

Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, 2-2 biten Alanyaspor maçı sırasında taç atışı öncesinde bir taraftarla selfie çekilerek karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, maç sırasında taç atışı kullanacağı esnada taraftarla selfie çekinerek karşılaşmaya damga vuran anlardan birine imza attı.

TAÇ ATIŞI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET

2-2'lik karşılaşma devam ederken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi. Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi. O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÜNDEM OLDU

Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Beşiktaşlı taraftarlar futbolcunun davranışını "samimi" ve "unutulmaz" olarak yorumladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi
Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak

Sisi'den gündem yaratacak adım! Askeri birlik konuşlandırılacak
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlar devam ediyor: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi