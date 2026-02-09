Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, 2-2 biten Alanyaspor maçı sırasında taç atışı öncesinde bir taraftarla selfie çekilerek karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından birine imza attı.
TAÇ ATIŞI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET
2-2'lik karşılaşma devam ederken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi. Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi. O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÜNDEM OLDU
Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Beşiktaşlı taraftarlar futbolcunun davranışını "samimi" ve "unutulmaz" olarak yorumladı.