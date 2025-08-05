4. Geleneksel Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

4. Geleneksel Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, 20 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, Bozyazı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştiriliyor ve final karşılaşması 11 Ağustos'ta yapılacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ilk karşılaşmalar oynandı.

Bozyazı Kaymakamlığı ve Bozyazı Belediyesince organize edilen turnuva, Bozyazı Sahil Yaşam Parkı'nda başladı.

Dört grupta 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda final karşılaşması 11 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvanın açılışına Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, ilçe protokolü, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Spor
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