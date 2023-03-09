Rakipte 3 eksik! Fenerbahçe-Sevilla maçının muhtemel 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor. Sarı-Lacivertlilerde Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski kadroda yer almadı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sevilla mücadelesinde muhtemel 11'i belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Bu akşam 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

SEVİLLA 6 KEZ KAZANDI

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 SEVİLLA'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti. Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.

İşte muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia



Sevilla: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri