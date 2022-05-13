4. Dünya Göçebe Oyunları'nda geri sayım

BURSA (İHA) - 4. Dünya Göçebe Oyunları, 100'ün üzerinde ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımıyla 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bursa İznik'te düzenlenecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın basın toplantısı Ankara'da düzenlendi. Basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Bursa'nın uluslararası marka değerine ciddi bir katkı sağlayacağını belirterek, "Bu sene şehrimiz aynı zamanda Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir ve bu çerçevede birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Göçebe Oyunları yalnızca bir spor organizasyonu değil, bizi biz yapan kültürel birikimimizin sergilendiği büyük bir kültür organizasyonudur ve bu yönüyle çok değerlidir" dedi.

Konuşmasında Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle inşa edilecek tesislerin ve alanların Bursa'da geleneksel sporların yaygınlaşmasında ve daha da gelişmesinde önemli rol oynayacağına vurgu yapan Kılıç, "İznik Çakırca' da 600 dönüm arazi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay zeminle ilgili işlemler ve alt yapı çalışmaları bitirilerek üst yapı kurulumlarına başlanacak. Böylelikle Bursa'mız bu büyük organizasyonun gerçekleştirileceği tarihte değerli bir spor yatırımına da kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Herkesi 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'na davet eden Ahmet Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı: "İznik'imizin ve Bursa'mızın eşsiz tarihi dokusu, doğal güzellikleri, zengin kültürel yapısı, misafirperverliği sizlere unutamayacağınız bir tecrübe sunacaktır. Sizleri Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu vesile ile 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın şehrimizde gerçekleşmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı'ya organizasyonun başarıyla gerçekleşmesi için tüm gücüyle çalışan bütün paydaş kurumlara teşekkür ediyor, hepinizi Bursalı hemşerilerim adına selamlıyorum." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor