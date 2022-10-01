4. Dünya Göçebe Oyunları, gelenekleri geleceğe çocuklar sayesinde aktarmak istiyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün ve geleneklerin çocuklar vesilesiyle geleceğe aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda etkinlikler devam ediyor.

Alanı gezen Bilal Erdoğan, çocuklara geleneksel sporları sevdirmek ve kültürün geleceğe aktarılması için kurulan Çocuk Obası'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada meydana dikilen zeytin ağacının geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtti.

İznik'in zeytiniyle ünlü bir yer olduğunu aktaran Erdoğan, "İznik Gölü'nün etrafı zeytin ağaçları ile çevrili. Buranın ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunu adeta haber veriyor. Burası binlerce yıllık bir şehir. Bizans'a Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir yer. Buraya dikilen zeytin ağacı da sembolik bir anlamı taşıyor. Hem İznik'in tanıtımı hem de geleneksel sporlarla ilgili yapmaya çalıştığımız şeyi anlatıyor. 'İstikbal göklerdedir' deniyor ama istikbal köklerden göklere uzanan bir serüveni içeriyor. Zeytin ağacı, köklerle irtibatımızı koparmadan geleceğe yürümemizin önemini de hatırlatıyor." dedi.

Bilal Erdoğan, çocukların gelenekleri geleceğe aktarmadaki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ben de bir babayım. Çocuklarımızın çok fazla telefonda, tablette veya televizyon başında zaman geçirmesini istemiyoruz. Bu etkinliklerde çocukların ekrandan sıyrılıp eğlenceli oyunlar oynayabileceğini, arkadaşlarıyla iletişim içinde oyunlar oynayabileceğini hatırlatıyor. Bunların birçoğu bizim geleneksel, eski, mahallelerde, sokaklarda oynadığımız oyunlarımız. Bunların yaşatılması basit bir mesele değil. Önemli ve geleceğe yönelik ehemmiyet taşıyan bir mesele. Burada da bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneği çocuklarımızı nasıl aktaracağımı düşünüyoruz. Birkaç farklı alanda değişik çocuk aktivitelerimiz var. Bugün çok kalabalık."

"Halkımızın teveccühünü görüyoruz"

Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Havanın çok güzel olduğunu kaydeden Erdoğan, "İznik hem maddi hem de manevi anlamda çok güzel. Buradan geçen manevi büyüklerimiz var. Halkımızın teveccühünü görüyoruz. İznik, Göçebe Oyunları'ndan sonra da çok fazla yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapacak merkezimiz olarak hakkını iade etmiş olacağız. Artık İznik'in ulaşımı da çok kolay. İstanbul ve Bursa'dan yaklaşık bir saatte ulaşılan bir merkez. Hem tarihi zenginlikleri hem de doğal güzellikleri Göçebe Oyunları sayesinde tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Başladığımız 2015'ten beri her zaman hedef kitlemizin çocuklar olmasına özen gösterdik." diyen Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapmaya çalıştığımız iş bir kültür davası, ihyası ve kimliğin yaşatılarak korunması. Onun için çocuklarda karşılık bulursa bir anlamı var. Öyle olunca geleceğe yönelik bir temel atmış oluyorsunuz. Çocukların ilgisi boşuna değil. Bu bilinçli yapılan bir tercih ama çocukların artan sayılarla gelip buralarda zaman geçirmesi aileleri de mutlu ediyor. Geleneksel sporlarla ailelerin de zorlandıkları, ıskaladıkları bir meseleyi geleneksel sporlarla yerine getirmiş oluyoruz. Bu çocuklar büyüdükçe bunun taşıyıcısı olacak, kendi çocuklarına aktaracaklar. Böylelikle kendi kültürümüzü korumada bir başarı elde etmiş oluyoruz. Burada yapmaya çalıştığımızın mesajını buraya gelen tüm milletlere veriyoruz. Arjantin, Meksika, Japonya, Moğolistan, Fas veya Romanya'daki üye federasyonumuz da kendi kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Hepsinin davası aynı. Kültürlerin, kimliklerin kaybolmamasına ait bir dava. Bu topraklarda da bunun hassas olduğunu düşünüyoruz. Çok zengin bir kültürümüz var. İnşallah çocuklarımıza aktarmada bir boşluğu doldurabiliyoruzdur."

Bilal Erdoğan'a büyük ilgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendisini görmek isteyen engelli gencin yanına giden Erdoğan, bir süre sohbet etti. Oldukça mutlu olduğu gözlenen genç de Erdoğan'ın boynuna sarıldı.