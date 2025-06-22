4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor
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4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor
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Şubat ayında Galatasaray'a transfer olan Przemyslaw Frankowski için sıcak bir gelişme yaşandı. Lens, Polonyalı sağ beki yeni sezonda yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten şubat ayında transfer edilen Przemyslaw Frankowski'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

LENS 4 AY SONRA GERİ İSTİYOR

Yapılan anlaşma gereği Frankowski'yi 7 milyon euro zorunlu opsiyon karşılığında kadrosuna katan Galatasaray'a Lens'ten müjdeli haber geldi. Tecrübeli sağ bekin eski kulübü Lens, Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Frankowski'yi aylar sonra yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Sarı-kırmızılılar ile resmi temaslare başlayacağı öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla ligde 15 maça çıkan Frankowski, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı göstermişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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