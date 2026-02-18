4 atıp Amedspor'un önüne geçtiler

TFF 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Esenler Erokspor, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 53 puana ulaşan Erokspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve haftayı Amedspor'un önünde kapatmayı garantiledi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Esenyurt'ta oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 12. dakikada Recep Niyaz, 31. dakikada penaltıdan Kanga, 86. dakikada Catakovic ve 90+12'de Alper Karaman kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 26. dakikada Muhammed Mert'ten geldi.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibi ekipte Elvin Mendy, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını son bölümü 10 kişi tamamladı.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Bu galibiyetle 53 puana yükselen Esenler Erokspor, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Erzurumspor'un Ankara Keçiörengücü deplasmanında galip gelmesi halinde liderliği geri alacağı belirtildi. Amedspor ise Sarıyer deplasmanında kazansa bile averaj farkı nedeniyle haftayı Erokspor'un gerisinde kapatacak.