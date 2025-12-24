Haberler

4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin, Samsunspor'da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Musaba'nın Fenerbahçe'den yıllık 1.3 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.

MUSABA'NIN MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.

BU SEZON 21 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCarsambali:

Samsunpor hayatinin hatasini yapti..En iyi oyuncusunu elinden kacirdi..Bundan sonra kumede kalmak icin yirtinmaya baslar..Serbest kalir maddesini ya cok fazla tutucaksin,yada hic koymayacan...Trabzonspor dan Kazim ile Sikan'i 1.5 yillik kirala..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Fenere cokmenin derdinde birileri nede olsa Cumhuriyete sahip cıkan tek takım

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

EEEE HOW MUCH DOLAR...NE KARŞILIĞINDA..Hep futbolcunun aldığı söyleniyo. reklam mı verecekler kara paradan, cimbomdan mı puan alma sözü mü bi açıklayın haber eksik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

