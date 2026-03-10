3x3 basketbolda şampiyonlar belli oldu

2026 Okul Sporları 3x3 basketbol müsabakalarında yıldız erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ile kızlarda ise Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları 3x3 Basketbol müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Basketbol müsabakaları sonunda Yıldız Erkeklerde; 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız kızlarda ise Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci ve Beyköy Ortaokulu üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı