3Gen Holding Elazığspor, Eynesil Belediyespor'u ağırlayacak

3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2.Grubun 15. haftasında Giresun ekibi Eynesil Belediyespor'u ağırlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta ilk yarı son hafta maçları yarın oynanacak. 3Gen Holding Elazığspor, grubun 15. haftasında Amberçay Eynesil Belediyespor ile karşılaşacak. Son 8 maçında bileği bükülmeyen bordo-beyazlı ekip, evinde taraftar desteğiyle rakibini yenip devreye 5. sırada girmek istiyor. Maçın son çalışmasını yaparak kampa giren bordo-beyazlılarda Berşan haricinde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Ankara bölgesinden C klasman hakem Özer Özden yönetecek. - ELAZIĞ