39 yaşındaki Edin Dzeko durdurulamıyor

39 yaşındaki Edin Dzeko durdurulamıyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek deplasmanda San Marino'yu 6-0 yendi. Bosna Hersek'te Edin Dzeko attığı 2 golle yıldızlaştı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda San Marino ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Marino Stadyumu'nda oynanan maçı Bosna Hersek, 6-0 kazandı.

39'LUK DZEKO DURDURULAMIYOR

San Marino, maçın henüz başında 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 16. dakikasında direkt kırmızı kart gören Alessandro Golinucci, takımını eksik bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından rüzgarı arkasına alan Bosna Hersek, 21'de Benjamin Tahirovic, 70 ve 72. dakikalarda Edin Dzeko, 81'de Samed Bazdar, 85'te Kerim-Sam Alajbegovic ve 90'da Nihad Mujakic'in golleriyle 6-0 kazandı.

BOSNA HERSEK'TEN 4'TE 4

Bu sonuçla birlikte Dzekolu Bosna Hersek, grupta oynadığı dördüncü maçta da sahadan galip ayrıldı. San Marino ise 5'te 0 yaptı.

