38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Biletler yarın satışa çıkıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor