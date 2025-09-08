Haberler

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Tarihi Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Biletler yarın satışa çıkıyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.