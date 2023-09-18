37. Uluslararası Mersin Briç Festivali Ödül Töreniyle Son Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mersin Briç Festivali, ödül töreniyle sona erdi. 250 sporcu katıldığı organizasyonda, 5 farklı kategoride mücadele edildi. Açık ikili kategorisinde birincilik İlker Çubukçu ve Soner Çubukçu'nun oldu. Genç, kadın, senyör ve karışık kategorilerinde de birincilikler belirlendi.

Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu yıl 37.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Briç Festivali ödül töreniyle sona erdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü işbirliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyona, yurt içinden ve yurt dışından toplamda 250 sporcu katıldı. 13 Eylül'de başlayan ve 17 Eylül'de son bulan etkinlikte, sporcular 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Briçseverleri buluşturan etkinlikte açık ikili kategori birincisi İlker Çubukçu ve Soner Çubukçu oldu. Aynı kategoride yarışan İbrahim Koray Şatıroğlu ve Emin Kamgözen ikinci olurken, Ali Seçkin Çelebi ve Abdulkadir Konuş kategori üçüncülüğü elde etti. Senyör kategorisinde Hüseyin Öztürk ve Coşar Özbay, karışık kategorisinde Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur, kadın kategorisinde Yasemin Hayfavi ve Şule Şeneller, genç kategorisinde ise Toygar Tuncay Altun ve Yiğit Özcelep birinciliğe adını yazdırdı.

"Sporcularımızı Mersin'de ağırlamak bizim için mutluluk oldu"

Madalya töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Başkanımız Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Yerli ve yabancı 250'ye yakın konuğumuzu Mersin'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Bundan sonraki senelerde de yine hep beraber olacağız. Bu şekilde güzel etkinliklerimizi, turnuvalarımızı yürüteceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin desteği her zaman yanımızda"

5 gün süren zorlu bir süreci tamamladıklarını ve ödül töreni için bir arada olduklarını ifade eden Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem ise "37. Uluslararası Mersin Briç Festivali, Mersin Büyükşehir Belediyesinin etkinlik çerçevesine alındı. Yıllardır desteklerini zaten esirgemiyorlardı. Bundan dolayı Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Kendisi, gece gündüz Mersin için çalışıyor. Kazanan sporcularımızı da kutluyorum" şeklinde konuştu.

Törende dereceye girenler ödüllerini, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz'ın elinden aldı. - MERSİN