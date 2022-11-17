35 köyden 35 imam gelip hatim indirmişti! Sadio Mane'den kötü haber

Senegal halkının Dünya Kupası'na katılabilmesi için tüm çarelere başvurduğu Sadio Mane'den kötü haber geldi. Star futbolcunun sakatlığı atlatamadığı ve Dünya Kupası'na katılamayacağı açıklandı. Mane için 35 köyden 35 imam gelip 45 hatim indirmişti.