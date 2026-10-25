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35. Alanya Triatlon Yarışları'nın son gününde Paratriatlon Dünya Kupası yapıldı

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35. Alanya Triatlon Yarışları'nın son gününde Paratriatlon Dünya Kupası yapıldı
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35. Alanya Triatlon Yarışları, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesinin organizasyonuyla tamamlandı. Son gün Galip Dere Plajı'nda yapılan Paratriatlon Dünya Kupası'nda sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarında yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 35. Alanya Triatlon Yarışları tamamlandı.

Alanya'daki Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Paratriatlon Dünya Kupası yarışları yapıldı.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarında mücadele etti.

Altı kategoride düzenlenen yarışlarda erkekler PTWC kategorisinde ABD'den Matt Tingley, PTS2'de Hollanda'dan Raf Bouwman, PTS3'te İtalya'dan Fabrizio Suarato, PTS4'te Fransa'dan Gregoire Berthon, PTS5'te Büyük Britanya'dan Oliver Scott ve PTVI'de Fransa'dan Maxime Gayet birinci oldu.

Kadınlarda ise PTWC kategorisinde ABD'den Skyler Fisher, PTS2'de ABD'den Allysa Seely, PTS3'te Rusya'dan Evgeniya Koroleva, PTS4'te ABD'den Kelly Elmlinger, PTS5'te Rusya'dan Irina Grazhdanova ve PTVI'de İrlanda'dan Chloe Maccombe birinciliği elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ile federasyon ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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