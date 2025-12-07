Antalya'da düzenlenen Golf Mad Turnuvası sona erdi

Haberler

Antalya'da düzenlenen 32'nci Golf Mad Turnuvası sona erdi. 28 ülkeden 208 golfçünün katıldığı turnuvanın şampiyonu Artem Flatkin oldu ve 5 bin avroluk para ödülünü kazandı.

ANTALYA'da, Golf Mad tarafından düzenlenen, profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 32'nci Golf Mad Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Artem Flatkin oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde, Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, 28 ülkeden 52'si profesyonel 208 golfçü katıldı. Dört gün süren organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele eti. Turnuva sonunda Artem Flatkin birinci olurken 5 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Simon Dyson ikinciliği, Jason Evans üçüncülüğü elde etti.

Takımlar kategorisinde Maimilian Toll, Tilman Schmelzle ve David Boser'den oluşan 'Schoettgen' takımı birinci oldu. Turnuvada çukura en yakın vuruş ödülünü erkeklerde Lee Vyacheslav, kadınlarda Svetlana Busygina kazandı. En uzun vuruş ödülünü erkeklerde Yergalı Yeraslan, kadınlarda Anasasia Nazımova elde eti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, organizasyon sorumlusu Bekir Kara ile Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık tarafından verildi.

