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31 ülkeden 175 bisikletçi Kahramanmaraş’ta buluşacak

31 ülkeden 175 bisikletçi Kahramanmaraş’ta buluşacak
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KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş 4-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş 4-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Farklı etaplarda toplam 505 kilometrelik parkurda gerçekleşecek yarışmada 31 ülkeden 175 bisikletçi şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'ın ilk etabı 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Farklı etaplarda toplam 505 kilometrelik parkurun yer aldığı yarışmanın ilk gününde sporcular, KAFUM'dan başlayarak Türkoğlu, Beyoğlu, Demirciler, Kapıçam ve Ali Kayası güzergahını kapsayan 128 kilometrelik parkurda ter dökecek.

Yarışmacılar ikinci gün ise; KAFUM, Türkoğlu, Narlı ve Pazarcık güzergahını kapsayan 118 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Turnuvanın en uzun parkurlarından biri olan üçüncü etap ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak ve sporcular, Eshab-ı Kehf'ten başlayarak Afşin, Göksun ve Andırın üzerinden Başkonuş'a ulaşacakları 145 kilometrelik zorlu rotada mücadele edecek.

Yarışmanın finali ise 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Yeşilgöz'den başlayacak son etap, İmran Kılıç Köprüsü, Kılılı ve Kapıçam güzergahının ardından KAFUM'da tamamlanacak ve dereceye giren sporcuları törenle ödüllendirilecek.

31 ÜLKEDEN 175 BİSİKLETÇİ

3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'a; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Etiyopya, Eritre, Ruanda, Güney Afrika, Kamerun, Kolombiya, Venezuela, İran, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Malezya ve Endonezya başta olmak üzere 31 ülkeden toplam 175 profesyonel bisikletçi katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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