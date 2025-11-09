31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu İzmir'de Yapıldı

İzmir'de bu yıl 31'incisi düzenlenen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'inci yılı dolayısıyla düzenlediği koşunun startı, Anayasa Meydanı'ndan verildi.

Parkur, Cemal Gürsel Caddesi, Girne ve Atatürk bulvarları güzergahlarının ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamlandı.

Koşuya, kayıt yaptıran 1200 sporcunun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlar genel sıralamada Anna Kantarmış birinci, Özlem Özgün ikinci, Esen Cıvlan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Enes Kurt birinciliği, Mertcan Koşar ikinciliği, Güngör Özege de üçüncülüğü elde etti.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmacılardan Murat Onur Arslan, ailecek koşuya katıldıklarını belirterek, "Beraber koştuk, son derece keyifliydi. Bu sene ilk kez oğlumuzla geldik." dedi.

Tolga Dayangaç, uzun süredir bu anı beklediklerini ifade ederek, oldukça keyif aldıklarını söyledi.

Nevraz Sığın da düzenli şekilde koşu yaptığını kaydederek, "Atatürk'ün anısına böyle bir günde yarışa katılmak ekstra duygulandırıyor. Çok anlamlı ve çok güzel bir gündü." ifadelerini kullandı.