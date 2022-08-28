Bakırköy Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nün ev sahipliği yaptığı turnuvaya 18 kategoride toplam 350 sporcu katıldı.

Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla önemli bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "350 sporcunun katılımıyla düzenlediğimiz turnuvada 18 kategoride şampiyonlar belli oldu. Büyük bir ödül töreni organize ettik. Bu turnuva kapsamında 100 engelliye 100 tekerlekli sandalye projemizi de gerçekleştirdik. Turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak 3 yılı geride bıraktıklarını aktaran Ateş, "Yaklaşık 250 çocuk ve 186 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. İki yıl içinde iyi başarılar elde ettik. Gelecek senelerde başarılarımızı daha da genişletmek ve kulübümüzü büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin önemine değinerek, "Tenisin yanı sıra futbol ve basketbol turnuvalarımız da var. Bu organizasyonlara bölgemizdeki spor kulüplerinin yanı sıra yurt dışından da katılım oluyor. Bunun için çok sevinçliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.