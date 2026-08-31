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Niğde'de 30 Ağustos Satranç Turnuvası Büyük Heyecana Sahne Oldu

Niğde'de 30 Ağustos Satranç Turnuvası Büyük Heyecana Sahne Oldu
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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, dört farklı kategoride sporcuların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Satranç Turnuvası, farklı yaş kategorilerinden sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29-30 Ağustos tarihlerinde Sabancı Yurdu Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva; 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı ile Açık Kategori olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Turnuva sonunda 8 Yaş ve Altı kategorisinde Yamaç Dalıcı birinci, Ömer Asaf Acar ikinci, Ali Ekebaş üçüncü oldu. 10 Yaş ve Altı kategorisinde Muhammed Bera Yıldızeli birinciliği elde ederken, Ege Cömert ikinci, Ali Arda Eren üçüncü sırada yer aldı. 14 Yaş ve Altı kategorisinde Müfit Ali Yaşar birinci, Çağan Tom ikinci, Mustafa Kağan Patlar ise üçüncü oldu.

Açık Kategori'de ise şampiyonluğa Muhammet Tuğra Patlar ulaşırken, Baturalp Timurkutluk ikinci, Yağızalp Timurkutluk üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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