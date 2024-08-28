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30 Ağustos Zafer Bayramı İkili Takım Bocce Turnuvası Bilecik'te Tamamlandı

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu(TBBDF) Bilecik İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı İkili Takım Bocce (Petank) Turnuvası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu(TBBDF) Bilecik İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı İkili Takım Bocce (Petank) Turnuvası tamamlandı.

16 takımın katıldığı turnuvanın ilk günü grup eleme müsabakaları oynandı. İkinci günde ise gruplardan çıkan 8 takımın yağan yağmura rağmen madalya mücadelesi vardı. Turnuvada dereceye giren takımlara madalyalarını Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu(TBBDF) Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, Metristepe Arama Kurtarma Derneği (METAK ) Başkanı Ali Ekber Sakıcı takdim ettiler. Ayrıca turnuvada yarışan minik sporcular Elif Ece Gökay-Mehmet Efe Torunlar ikilisi en centilmen takım, Mehmet Ozan Sakıcı ise en teknik sporcu seçildiler.

Türkiye Bocce,Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar; Bocce sporunun Anadolu'ya dayanan bir spor olduğunu ve ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş bu spor dalını böyle özel günlerde düzenledikleri turnuvalar ile yeniden canlandırmak istediklerini belirtirken bu anlamda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sonsuz desteklerinin her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi.

Bocce branşının halk tarafından çok fazla tanınmadığına dikkat çeken İsmail Torunlar, "Bocce branşı halk tarafından çok fazla bilinmiyor. Bizler bu spor dalı hakkında vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 'Futbol hariç her şey' diye bir sloganımız var ya, yani her şey futbol değil. "Hadi bir top alalım futbol oynayalım" mantığından çıkıp, çocukların ve yetişkinlerin aktivitelerini daha fazla çeşitlendirmemiz lazım. En önemlisi çocuklarımızı, spor faaliyetlerini yaparken zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek spor branşlarına yönlendirmeliyiz. Ben bir antrenör olarak Bocce ve Dart branşlarımızın çocukların zeka gelişimi üzerinde olumlu tesirleri olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail Torunlar, Bocce'nin ve Dart branşlarının beden ve zihin gelişimini sağladığı için en güzel boş vakit değerlendirme sporu olduğunu kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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