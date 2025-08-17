3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları başladı.

Hasan Dağı'nda düzenlenen organizasyonda, 35 ülkeden 150 paraşüt sporcusu mücadele ediyor.

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere, bu tür organizasyonların spor açısından son derece önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin desteğiyle bu tür faaliyetlerin öneminin artacağını belirterek, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ise sporcuları Aksaray'da misafir etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Katılımcıların, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık edeceklerini ifade eden Kılınçkaya, "Sizler, Aksaray'ın tanıtımında büyük bir rol oynayacak tanıtım elçilerisiniz. Valilik olarak, sosyal, kültürel, sportif ve akademik her türlü etkinliğe desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, Belediye Başkan Vekili Yakup Petek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da katıldı.

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları, 23 Ağustos'a kadar sürecek.