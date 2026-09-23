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3'üncü Lig'deki Altay'da kayyım davasından feragat ve kongre planı tartışma yarattı

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3'üncü Lig'deki Altay'da kayyım davasından feragat ve kongre planı tartışma yarattı
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3'üncü Lig'deki Altay'da yönetimin kayyım başvurusundan feragat edip kulübü olağanüstü genel kurula götürme planı tartışmalara neden oldu. İstifa eden yönetimin kongre kararı alma yetkisi tartışılırken, İzmir Adliyesi'ndeki kayyım davasının üçüncü duruşması 26 Kasım'a bırakıldı.

3'üncü Lig'de mücadele eden Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay'da mahkemeye kayyım başvurusu yapıp sürecin uzaması üzerine davadan feragat etme kararı alan yönetimin, kulübü yeniden olağanüstü genel kurula götürme planı tartışmalara neden oldu. Altay Başkanı Sinan Kanlı mahkemeye başvurdukları 3 Ağustos'ta yönetim olarak toplu şekilde istifa ettiklerini belirtirken, istifa eden yönetimin kongre kararı alma yetkisinin olup olmadığı kafalarda soru işareti oluşturdu. Karar defterinde yeterli yönetici sayısına ulaşılmazsa kongre kararı almanın hukuki açıdan sorun teşkil edebileceği ifade edildi.

Sanal medyada bazı Altaylılar usulsüzlük oluşabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, genel kurul üyelerinin kongre kararı alınırsa dava açma hakkı elde edebileceği dile getirildi. Kulüp idarecileri ise kayyım davası sonuçlanana kadar yönetimin görev sorumluluğunun sürdüğünü savundu. İzmir Adliyesi 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kayyım davasında hakim, üçüncü duruşmayı 26 Kasım olarak belirlerken, yönetim davadan feragat etmek için mahkemeye dilekçe sunacak. Kulüpte sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

SİNAN KANLI: SORUMLULUKLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Altay Başkanı Sinan Kanlı son gelişmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kayyım ataması yapılmadığından dolayı son yönetim kurulumuzun sorumlulukları hukuken devam etmektedir. Kayyım talebimizin amacı sorumluluklarımızın devredilmesi ve kayyımın kulübümüzü genel kurula götürmesi içindi. Davadan feragat ederek kayyım tarafından yapılacak genel kurul çağrısının süreci hızlandırmak için tarafımızca yapılmasını benimsemiş durumdayız. Amacımız emeklerin zamana yenik düşmemesi, Altay'ın süreçte yıpranmaması ve ivedi olarak demokratik ortamda seçim yapılmasının sağlanmasıdır. Hukuki mesuliyetlerimizin devam ettiği noktada sezonun başlamasından bugüne kadar emek veren tüm paydaşlarla kulübümüzün şartlarını idame ettireceğiz ve Büyük Altay'ın yeni bir yönetim kuruluna kavuşmasını sağlayacağız. Bu süreçte takımımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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