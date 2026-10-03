3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey'e 0-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey'e 0-2 yenildi. Burak Özdemir'in 7 ve 18'inci dakikalardaki golleriyle kazanan Gemlik, 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla liderliğini sürdürdü; Gaziemir 6 puanda kaldı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Gaziemir Spor lider Gemlik Sümerbey'e teslim oldu: 0-2.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekip 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir'in golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla Gemlik 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gaziemir ise 6 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı