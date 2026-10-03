3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey'e 0-2 yenildi

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Gaziemir Spor lider Gemlik Sümerbey'e teslim oldu: 0-2.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekip 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir'in golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla Gemlik 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gaziemir ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı