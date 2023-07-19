3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası Girne'de Gerçekleştirildi

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi. Final müsabakalarına 15 ülkeden 42 sporcu katıldı. Dereceye giren okçulara madalya ve plaket verildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor ambargosuna tepki göstererek, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti.

3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü vesilesiyle Girne Kalesi'nde düzenlenen final müsabakalarına 15 ülkeden 42 sporcu katıldı.

Final atışlarında kıyasıya mücadele eden okçulardan, çocuklar kategorisinde Işık Tez, geleneksel yay kadınlar kategorisinde Birsen Bilginoğlu, geleneksel yay erkekler kategorisinde de Mihail Adeshcende birinci oldu. Final müsabakalarda dereceye giren okçulara madalya ve plaket verildi.

Final atışlarını izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, KKTC'ye uygulanan spor ambargosuna ve izolasyonlara tepki göstererek, 3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'nı KKTC'de düzenleyen Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk gençliği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, KKTC'ye uygulanan çağ dışı ambargoların bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da KKTC'ye uygulanan ambargolara "Hayır" demek için düzenledikleri etkinliğe uluslararası katılımın arttığına dikkat çekerek, "Birileri Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Akdeniz istiyor. Biz de mesajımızı veriyoruz. Kıbrıs'ta Türkler her zaman var olacak." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kutalmış Yalçın da Kıbrıs Türk gençliğinin yanında olmaktan gurur duyduklarını kaydederek, "Böyle bir organizasyon yapmak bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.