3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışlarında 4 yarış gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu mücadele ediyor.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, üçüncü gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde 4 yarış gerçekleştirdi.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Organizasyonun ilk üç gününde gerçekleştirilen yedi yarış sonunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Eker40 (Petr Kochnev)

3- Lagertha (İvan İvanov)

ORC-B

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Courrier Du Coeur (Evgeny Andria)

3- Fox-L (Andrei Bratan)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Anyuta (Valentin Dudukalov)

ORC-D

1- İvana (Mark Abdrakipov)

2- Blue X (Berkcan Arat)

3- Agile (Tunca Çalışkan)