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3 takım birden gönderiyoruz! Türk futbol tarihinde Avrupa'da bir ilk yaşanacak

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Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Türk futbol tarihinde ilk kez aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanına Lugano'yu 5-1 gibi ezici bir skorla turnuva dışına iten temsilcimiz Beşiktaş'ta katılırken, Türkiye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2'nci torbada yer alacak. Galatasaray ise 3'üncü torbadan kura çekimine girecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam demesinin ardından Türk futbol tarihinde bir ilk de yaşanmış oldu. İlk defa Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

  • 2004-05: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2006-07: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2009-10: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 2014-15: Beşiktaş-Trabzonspor
  • 2015-16: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2016-17: Fenerbahçe-Konyaspor-Osmanlıspor
  • 2017-18: Başakşehir-Konyaspor
  • 2018-19: Akhisarspor-Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 2019-20: Başakşehir-Beşiktaş-Trabzonspor
  • 2021-22: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 2024-25: Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Spor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

bide ucl ye gonderebilsek bizden mutlusu yok

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